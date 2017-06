Europei U.21: Svezia-Inghilterra 0-0

ROMA, 16 GIU - E' finita 0-0 Svezia-Inghilterra, partita inaugurale degli Europei Under 21 in Polonia. La Svezia, detentrice del titolo, nel secondo tempo ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato ma, al 36', Wahlqvist si è fatto parare da Pickford il rigore che egli stesso si era procurato subendo il fallo di Chilwell. Nello stadio di Kielce le due formazioni hanno messo in scena una partita povera di emozioni, specie nel primo tempo. Qualche occasione in più si è vista nella ripresa. Al 12' Svezia vicina al gol con la traversa colpita da Cibicki. L'Inghilterra ha risposto al 26' con una punizione velenosa di Ward, ben deviata in angolo Cajtoft.