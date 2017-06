Sassuolo: Carnevali, a giorni il tecnico

ROMA, 16 GIU - "Penso che adesso nell'arco di pochi giorni andremo anche noi a occupare il posto vacante in panchina. Abbiamo fatto la risoluzione del contratto l'altro giorno con Di Francesco e adesso ci concentriamo per definire chi sarà il prossimo allenatore che, comunque, sarà un allenatore giovane. Sì, potrebbe essere anche Bucchi": così il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Radio 24, dove parla anche di Domenico Berardi: "L'anno scorso è stato vicino alla Juventus, c'era anche un accordo tra le due società, poi dopo ha preferito rimanere con noi, più che altro per continuare questo percorso di crescita e lo voleva fare con la nostra società perché dovevamo partecipare all'Europa League. Oggi credo che sia uno dei migliori talenti del nostro campionato, a noi ci farebbe piacere continuare con lui, sarebbe bello che lui diventasse un po' la bandiera del Sassuolo. Sappiamo comunque che è difficile perché ci sono una serie di richieste da parte di società soprattutto straniere che sono interessate a lui".