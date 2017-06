Gagliardini, obiettivo Europei U.21

ROMA, 16 GIU - "In 12 mesi la mia vita è cambiata tantissimo. E' stato un anno speciale, di grande crescita. Ora voglio far bene qui in Polonia, ho recuperato le energie e mi sento pronto per domenica. Cercheremo di andare in campo con la serenità giusta e pensando anche a divertirci, chiaramente senza dimenticare che l'obiettivo principale resta la vittoria". Così Roberto Gagliardini a due giorni dall'esordio della nazionale Under 21 all'Europeo di Polonia domenica contro la Danimarca. Il giocatore dell'Inter ha voglia di concludere la stagione nel migliore dei modi. ''Si avverte la pressione intorno a noi, ma siamo in grado di gestirla - dice l'ex centrocampista dell'Atalanta - Siamo convinti che possiamo fare un grande torneo, abbiamo lavorato tanto e le sensazioni sono buone. Sappiamo di essere un bel gruppo, vogliamo arrivare sino in fondo e magari alzare la Coppa".