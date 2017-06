Stelle in campo con i rifugiati

ROMA, 16 GIU - Sensibilizzare l'opinione pubblica sui rifugiati in Italia e sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio Paese. Riconoscere il ruolo chiave dello sport come strumento di aggregazione e integrazione: è questo il senso di Champions #WithRefugees, la partita in programma domenica a Roma organizzata dall'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) insieme all'Assocalciatori (Aic) e Liberi Nantes, con il sostegno di AS Roma per la Giornata Mondiale del Rifugiato. A sfidarsi una selezione di stelle del calcio, capitanate da Sulley Muntari e altri campioni quali, tra gli altri, Damiano Tommasi, Giuseppe Giannini, Katia Serra e volti noti dello spettacolo, tra i quali Diego Bianchi e la squadra Liberi Nantes ASD, composta da rifugiati e richiedenti asilo. "Preoccuparsi solo del 'nostro' e dei 'nostri' mi sembra un passo indietro nella storia - le parole di Damiano Tommasi - sarà per questo sopratutto che saremo in campo per giocare con Liberi Nantes con la consapevolezza di essere tutti 'ospiti' in questo mondo".