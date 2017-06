Dirar lascia Monaco, andrà al Fenerbahce

ROMA, 16 GIU - Dopo Bernardo Silva, partito in direzione Manchester City, e Valère Germain per Marsiglia, i campioni di Francia del Monaco potrebbero presto perdere un altro 'pezzo': si tratta dell'attaccante marocchino Nabil Dirar in predicato di trasferirsi al Fenerbahce. I due club hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento del 31enne esterno, pronto a volare in Turchia per le visite mediche. Arrivato al Monaco nel 2012, Dirar aveva ancora un anno di contratto con il club monegasco. Nel club di Istanbul troverà un altro ex giocatore di Ligue 1, l'ex Lione Mathieu Valbuena, che ha appena firmato.