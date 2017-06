Calcio: Pastore,penso che resterò al Psg

ROMA, 16 GIU - "Penso che resterò al Psg": così Javier Pastore all'argentina 'Radio Mitre'. Il 27enne centrocampista ha spiegato che quella appena terminata "non è stata una buona stagione per me, ho avuto un sacco di infortuni, ma penso che resterò". Arrivato nel 2011 dal Palermo, Pastore ha un contratto col Psg che scade nel 2019.