Pasqualin "Raiola? Ha deciso Donnarumma"

VICENZA, 16 GIU - Guai a gettare la croce addosso al procuratore Mino Raiola per il caso Donnarumma: la decisione di abbandonare il Milan "non può che essere stata del giovane atleta". Lo sostiene convinto Claudio Pasqualin presidente dell'associazione AvvocatiCalcio secondo il quale "il procuratore non può decidere un indirizzo al posto del suo assistito. E' evidente che essendo sano di mente e capace di intendere e di volere, Gigio ha preso autonomamente, o forse aiutato dalla famiglia, la decisione". "Può darsi che il ragazzo si sia fatto un po' confondere - aggiunge Pasqualin, che ha assistito in passato Del Piero, Vialli, Giovinco e Gattuso - ma non credo che Raiola abbia esercitato questo tipo di pressione. Il procuratore deve mantenere il comportamento del buon padre di famiglia facendo gli interessi del suo assistito".