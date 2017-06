Stadio Benevento: Comune proroga 1 anno

BENEVENTO, 16 GIU - E' stato prorogato di un anno l'affidamento dello stadio "Ciro Vigorito" e dell'antistadio "Carmelo Imbriani" alla società del Benevento Calcio che dovrà formalizzare a breve l'iscrizione al campionato di Serie A. La decisione è stata presa dalla giunta del comune di Benevento, retto da Clemente Mastella. "In relazione poi agli adempimenti e adeguamenti strutturali necessari per l'utilizzo dello stadio" è stato fissato per giovedì prossimo l'insediamento di una commissione formata da tecnici del Comune e del Benevento Calcio che dovrà predisporre il piano di interventi da attuare per ottenere il via libera della Figc all'utilizzo dell'impianto.