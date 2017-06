Calcio:Corini,Novara amore a prima vista

NOVARA, 16 GIU - "Volevo una squadra che avesse una filosofia simile alla mia, dove poter lavorare bene e costruire qualcosa di importante. Qui ho trovato tutto quello che cercavo". Eugenio Corini spiega così perché ha scelto di ripartire dal Novara, in serie B, dopo la deludente esperienza della passata stagione con il Palermo. Quello con la dirigenza piemontese, racconta Corini, è stato "un amore a prima vista": "ci siamo incontrati per conoscerci e invece abbiamo parlato per diverse ore e ci siamo trovati in sintonia su tutto", racconta l'allenatore che avrà con sé il suo staff al completo. Per stabilire come giocherà il Novara, però, è ancora presto. "Al di là di schemi e numeri, voglio giocatori motivati e voglio una squadra che sappia emozionare - si limita a dire Corini -. Saranno i giocatori che avrò a disposizione a suggerirmi il modulo giusto, anche se tendenzialmente, preferisco una difesa quattro tre centrocampisti e tre attaccanti".