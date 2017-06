Confederations: Putin a match inaugurale

MOSCA, 16 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin domani sarà nella Zenit arena, a San Pietroburgo, per assistere alla partita inaugurale della Confederations cup, tra Russia e Nuova Zelanda. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Il fischio d'inizio è previsto per le 18, le 17 in Italia.