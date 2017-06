Calcio: Abidal "Mbappè non vale 120 mln"

ROMA, 16 GIU - "Mbappè è un buon giocatore, ma non vale il prezzo di 120 milioni": a pensarla così è Eric Abidal, l'ex calciatore del Barcellona e oggi ambasciatore ufficiale del club blaugrana, ospite del programma 'El Larguero' di Cadena Ser. Per l'ex difensore francese, in ogni caso', Mbappè "dovrebbe rimanere a Monaco un altro anno e confermarsi prima di prendere altre decisioni, anche perchè l'anno prossimo ci sono i Mondiali". Comunque sia, questi prezzi-choc stanno cominciando a distorcere il calciomercato: "Quando si inizia a pagare 100 milioni, come è stato fatto per Pogba, poi se ne devono pagare 200 per quello con più talento e che questo non rappresenta il valore effettivo dei giocatori. Allora che prezzo si dovrebbe pagare per Messi o Neymar?".