Pro Vercelli, si presenta Grassadonia

VERCELLI, 16 GIU - "Tanto lavoro e sacrificio, per arrivare agli obiettivi che si pone la società". Si presenta così il nuovo allenatore della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia. Prende il posto di Moreno Longo, che dopo la salvezza coi piemontesi ha scelto il Frosinone. Per Grassadonia, ex tecnico della Paganese, è la prima esperienza in serie B. "Ringrazio la Pro Vercelli per questa opportunità - sottolinea il tecnico -. Il fatto che mi abbiamo scelto in base ai risultati è stato decisivo". La Pro "è una squadra che nella parte finale della stagione ha fatto davvero bene - aggiunge Grassadonia -. L'ossatura è valida, ovviamente dovremo lavorare sul mercato per completare l'organico. Ma di questo se ne occupa il direttore sportivo. Il mio compito è quello di sfruttare al massimo le caratteristiche dei calciatori. Per questo non ho un modulo: in carriera ho giocato con la difesa a tre, con il 4-3-3 e anche il 4-2-4. L'importante è avere la disponibilità piena dai ragazzi".