Calcio:Tajani, lotta a doping e razzismo

FIRENZE, 16 GIU - "Sappiate che potete contare su di me per quanto riguarda la lotta al doping, l'inclusione sociale, la lotta al razzismo e alla violenza, il gestire bene lo sport". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in collegamento video con Firenze per il convegno 'Unione europea, sport, calcio' promosso dalla Lega Pro. "Voi potete sempre trovare la porta aperta a Bruxelles - aggiunto - anche nella sede del Parlamento europeo, per eventuali iniziative che la Lega Pro intendesse organizzare".