Dani Alves,Dybala deve lasciare Juve

ROMA, 16 GIU - "Paulo Dybala deve lasciare la Juventus, non so quando, per migliorare". Così Dani Alves, a Esporte interativo, sul compagno di squadra argentino della Juventus. "La 'Joya' otterrà buoni frutti - ha aggiunto il laterale brasiliano - ma dovrà sfidare se stesso per poter ottenere risultati migliori". Dybala, intanto, ha prolungato il proprio contratto con la squadra bianconera fino al 2022: percepirà 7 milioni a stagione.