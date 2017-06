Zidane è in vacanza a Taormina

TAORMINA (MESSINA), 16 GIU - Shopping serale di Zinedine Zidane a Taormina. L'allenatore del Real Madrid è stato in vacanza nella Perla dello Ionio e ha fatto anche una passeggiata sul corso Umberto, il "salotto buono" della città. Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata, e tanti appassionati di calcio lo hanno avvicinato. Per lui anche i complimenti di molti tifosi della Juventus, nonostante l'amara serata di Cardiff per la finale di Champions League. Zidane ha visitato diversi negozi per curiosità e shopping. Compreso quello di una nota casa di moda e dell'amico antiquario, Antonio Lo Turco. Quest'ultimo aveva conosciuto il campione ad Ibiza in un ristorante di proprietà di comuni amici. Zidane è ospite di una rinomata struttura alberghiera e rimarrà ancora a Taormina per qualche giorno perché rimasto incantato delle bellezze del centro siciliano. (ANSA).