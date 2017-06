Gravina: "Gente ha voglia dello stadio"

FIRENZE, 16 GIU - "Credo che l'Italia sia un Paese che ha troppa paura di tensioni, di conflitti: la gente ha voglia di stare tranquilla, voglia di andare allo stadio, e non possiamo creare momenti di preoccupazione preventiva impedendo alla gente di andare allo stadio". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro di calcio, a margine di un'iniziativa a Firenze, dove domani si concluderanno i Play-off del campionato. "E' un bellissimo finale, e mi dispiace per alcuni aspetti logistici legati a incomprensioni di natura tecnica, che hanno impedito in alcuni momenti di avere più spettatori", ha affermato Gravina, secondo cui però "in termini di valori assoluti" affluenze fra i 6 mila e gli 8 mila spettatori, "e speriamo ancora di più domani sera, credo che siano numeri di tutto rispetto. A questo aggiungiamo che la Lega Pro è l'unica Lega che quest'anno ha incrementato i suoi spettatori del 50% senza i play-off noi siamo oggi a 2,652 milioni di spettatori rispetto agli 1,9 milioni della stagione passata".