Torino: dal Milan responsabile sanitario

TORINO, 16 GIU - Nell'attesa dei primi colpi di mercato, il Torino strappa al Milan il responsabile sanitario. Rodolfo Tavana, che in rossonero ha ricoperto l'incarico dal 1987 al 2003 e dal 2011 al 2017, sostituisce dal primo luglio il dottor Gianfranco Albertini. Ad annunciarlo è lo stesso club granata, che sul proprio sito internet ringrazia Albertini per il lavoro svolto. Per Mihajlovic si tratta di una vecchia conoscenza, visto che con Tavana hanno lavorato insieme nell'anno in cui il tecnico serbo ha allenato il Milan.