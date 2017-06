Gravina: Donnarumma? Realtà più ricche

FIRENZE, 16 GIU - "Ci deve far preoccupare, ci deve far riflettere l'idea che alcune società italiane non riescano a tutelare i propri campioni, quindi purtroppo siamo costretti a rincorrere delle realtà che hanno forse maggiori risorse, forse hanno maggior appeal". Lo dice Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, parlando del mancato rinnovo col Milan da parte di Gianluigi Donnarumma. Gravina invoca modifiche normative che implicherebbero "anche la tutela del vincolo di alcuni giovani presso alcune società che fanno grandi sacrifici". "Per dirlo con parole molto semplici - ha aggiunto, , parlando a margine di un'iniziativa a Firenze - noi abbiamo delle norme che non tutelano alcune società per esempio di Lega Pro ma vale anche per la Lega di B, che fanno enormi sacrifici per formare i giovani, che puntualmente li vedono andare via, e quando vanno via le nostre società hanno piccoli premi di formazione da 10, 15 o 20 mila euro, e questi ragazzi poi all'estero, hanno clausole risolutive di qualche decina di milioni".