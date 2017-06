A bola: "Ronaldo vuole lasciare il Real"

ROMA, 16 GIU - Una notizia proveniente dal Portogallo rischia di azzerare l'entusiasmo dei tifosi del Real Madrid per il 'doblete' Liga-Champions, appena conquistato. Secondo per il quotidiano portoghese A bola, Cristiano Ronaldo ha deciso di abbandonare il club 'blanco', dopo la denuncia della Procura di Madrid, che lo accusa di essersi appropriato di 14,7 milioni destinati al tesoro. Il giornale portoghese scrive che, nonostante Ronaldo abbia dichiarato pubblicamente di avere "la coscienza pulita", è "disgustato" per l'inchiesta a suo carico. Ecco perché avrebbe già manifestato al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, la "decisione irreversibile" di lasciare la Spagna e in particolare la 'Casa blanca'.