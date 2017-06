Hazard: "Il Chelsea è come casa mia"

ROMA, 16 GIU - "Spero anche nella prossima stagione di vincere la Premier e anche il titolo di miglior giocatore del campionato", cosa del resto già avvenuta nella stagione 2014/15. Queste le parole di Eden Hazard, come riportato dal Daily mirror. Un brutto colpo per il Real Madrid che stava tentando il fantasista belga del Chelsea. Hazard si è detto "molto felice", di giocare nel Chelsea neocampione d'Inghilterra sotto la guida di Antonio Conte. Le parole del belga arrivano come un fulmine a ciel sereno, anche alla luce del fatto che erano già avvenuti tre incontri fra gli emissari del calciatore e i dirigenti spagnoli, per discutere i margini di un eventuale trasferimento dall'Inghilterra, sulla base di una cifra-monstre: 115 milioni. Hazard ha inoltre spiegato che a Londra ha "tanti amici", aggiungendo di sentirsi "come in famiglia", dalle parti di Stamford bridge. Un altro messaggio che gela le velleità di tifosi e dirigenti del Real Madrid.