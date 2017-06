Mourinho fissa prezzo De Gea,114 milioni

ROMA, 16 GIU - José Mourinho ha fissato il prezzo del cartellino di David De Gea, portiere del Manchester United, che interessa parecchio ai dirigenti del Real Madrid, evidentemente insoddisfatti dalle prestazioni del costaricano Keylor Navas fra i pali. L'allenatore portoghese ha sparato alto, valutando il cartellino del portiere spagnolo ben 114 milioni, come ha rivelato egli stesso al Daily star. Il portoghese, con una cifra così alta - mai pagata per un portiere - evidentemente ritiene di dissuadere gli emissari del Real che hanno più volte bussato alla porta dello United. Il club di Old trafford, di contro, punta ad Alvaro Morata, attaccante di riserva dei 'blancos': l'ex juventino, prossimo sposo, viene valutato 51 milioni. Resta da stabilire se il Real Madrid sarà disposto a pagare la differenza per avere a propria disposizione De Gea, che è anche portiere della Nazionale spagnola.