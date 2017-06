United su A. Gomes, ma c'è anche la Juve

ROMA, 16 GIU - André Gomes è nel mirino di Juventus e Manchester United. Lo scrive As, che spiega anche come il costo del cartellino del centrocampista portoghese abbia perso valore, per effetto del suo rendimento altalenante nell'ultima stagione, vissuta nel Barcellona. Acquistato l'estate dell'anno scorso dal Valencia per 35 milioni, il giocatore avrebbe dovuto rappresentare un valido rinforzo per il centrocampo blaugrana e, invece, ha collezionato 'solo' 30 presenze nella Liga, per un totale di 1.590' giocati. Già nella passata stagione, Gomes era stato inseguito dalla Juve, ma il suo trasferimento a Torino non venne perfezionato a causa del mancato accordo sul corrispettivo da versare nelle casse del Valencia. Il nuovo allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, almeno a parole, non sembra disposto a rinunciare al centrocampista lusitano che, però, chiede maggiori garanzie e continuità sul proprio impiego nella prossima stagione.