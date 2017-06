Ranieri sulla panchina del Nantes

ROMA, 15 GIU - Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore del nantes. Lo fa sapere il club francese con un comunicato pubblicato sul sito in cui dà il "benvenuto" al tecnico italiano che ha formato un contratto biennale. Per l'ex tecnico del Leicester, è un ritorno in Ligue1 dove ha già allenato il Monaco. In precedenza, Ranieri ha allenato Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Parma, Juventus, Roma e Inter, prima del'approdo sulla panchina monegasca prima e in Premier dove ha conquistato uno storico scudetto.