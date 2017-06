mercato Samp, Barcellona guarda a Muriel

GENOVA, 15 GIU - Luis Muriel è finito nel mirino del Barcellona. Un emissario del club era presente per seguire l'amichevole tra Colombia e Camerun a Getafe proprio per visionare l'attaccante della Sampdoria che è però rimasto in panchina per un leggero infortunio. La notizia dell'interessamento per Muriel rimbalza dai giornali spagnoli e per il Barcellona non sarebbe un problema pagare la clausola rescissoria di 28 milioni di euro. Di certo il giocatore piace molto all'estero e nelle ultime ore anche il Leicester club della Premier league guarda in questa direzione. Sul fronte del mercato in casa Sampdoria l'attenzione è proiettata anche sui difensori in particolare di fascia sinistra, il ruolo al momento più scoperto: in questo senso il club ligure ha fatto un sondaggio per Nicola Murru del Cagliari. E' stato proposto ai sardi il cartellino del centrocampista Luca Cigarini più un conguaglio intorno ai tre milioni.