Maradona forse a Napoli il 4 luglio

(ANSA) NAPOLI, 15 GIU - Diego Armando Maradona potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli il prossimo 4 luglio in Piazza del Plebiscito. Lo ha confermato l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello intervenendo a Radio Marte. "Stiamo verificando - ha detto Borriello - da qualche giorno la possibilità di organizzare l'evento il 4 luglio a Piazza Plebiscito. Stiamo dialogando con Stefano Ceci (amico e consulente di Maradona, ndr) e Alessandro Siani: non possiamo annunciarlo perché non c'è ancora la certezza. Domani dovremmo avere una sintesi definitiva. Siamo consapevoli di quanto sia complicato, ma vorremmo fare una sorpresa a tutti i tifosi". Il Comune di Napoli sta cercando di organizzare l'evento in sostituzione della festa al San Paolo per il trentesimo scudetto del Napoli che era stata programmata dal Napoli ma non si svolgerà per gli impegni della squadra di Sarri che dal 5 luglio sarà in ritiro precampionato a Dimaro, visto che dovrà disputare a Ferragosto il play-off di Champions League.