Stadio Roma, niente vincolo su ippodromo

ROMA, 15 GIU - La Commissione per la tutela del patrimonio culturale del Lazio ha detto no al vincolo sull' ippodromo di Tor di Valle, struttura ricadente nell'area interessata dal progetto di costruzione del nuovo stadio della Roma. "La commissione - spiega una nota - non ha ritenuto opportuno dare indicazioni alla soprintendenza speciale di avviare un nuovo procedimento di vincolo, in contraddittorio con il proponente Eurnova Srl e finalizzato a preservare le tribune dell'Ippodromo".