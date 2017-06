Lega Pro: finale senza tessera tifoso

FIRENZE, 15 GIU - I biglietti per la finalissima dei Play off di Lega pro tra Parma ed Alessandria, in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 17 giugno, ore 18.00, potranno essere acquistati senza tessera del tifoso. La vendita dei tagliandi nelle ricevitorie situate nelle province dove hanno sede le società sportive finaliste terminerà alle ore 12 del giorno della gara, mentre in quelle di Firenze avrà termine alle ore 18.45 della stessa giornata. Il biglietto di Curva costa 8 euro, quello di Tribuna 25 euro con la riduzione di 14 euro per gli Under 16 (diritto di prevendita tramite applicazione al costo di 1.50 euro). In vidta delle finalissima di sabato, i sostenitori emiliani sono dedicate la Curva Ferrovia e la Tribuna Maratona mentre ai tifosi piemontesi la Curva Fiesole e la Tribuna Alessandria.