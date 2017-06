Benevento: stadio 'Vigorito' va adeguato

BENEVENTO, 15 GIU - Posti a sedere per tutti i settori, ampliamento delle panchine, dell'area ospitalità e della tribuna stampa, parcheggi: sono alcuni dei lavori urgenti che il Benevento e il Comune dovranno realizzare di concerto in vista del prossimo campionato di Serie A per adeguare lo stadio "Ciro Vigorito". E' quanto emerso al termine del sopralluogo effettuato da Carlo Longhi, l'ex arbitro oggi a Benevento nella veste di membro della Commissione impianti sportivi della Figc. Resta da chiarire anche il nodo della capienza: la massima serie impone un limite minimo di 20mila posti, ma è possibile ottenere una deroga a 16mila. La Serie A impone anche alcuni interventi non propriamente strutturali. Il problema principale riguarda l'aspetto finanziario: il Comune, proprietario della struttura, non ha i mezzi per far fronte a tutto in prima persona. Nei prossimi giorni ci sarà dunque un confronto tra il Comune e la società di Vigorito per iniziare a discutere degli interventi più urgenti da farsi.