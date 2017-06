Sudcoreano Son sarà operato a un braccio

SEUL, 15 GIU - La partita di qualificazione mondiale persa dalla Corea del Sud in Qatar non solo è costata la panchina al ct dei coreani, Uli Stielike, ma costringerà anche l'attaccante Son Heung-min, di proprietà del Tottenham, ad un'operazione al braccio destro per ridurre una frattura. Il giocatore si è infortunato durante la partita persa 3-2 dai suoi a Doha, cadendo rovinosamente dopo un contrasto di testa con un avversario. Il club inglese ha fatto sapere che Son verrà operato già domani.