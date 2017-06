Stadio Roma: Malagò, perchè 'no' a 2024?

ROMA, 15 GIU - "Sono molto felice che finalmente sia stata approvata una delibera, un atto formale e chiaro, per realizzare il nuovo stadio della Roma e auspico che anche la Lazio ne abbia uno suo. Ed è giusto che abbia una piena condiscendenza da parta dell'amministrazione comunale. Ma c'è un'incoerenza che non può essere spiegata". Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della vicenda dello stadio del club giallorosso rispetto allo stop incondizionato alla candidatura olimpica di Roma 2024 voluto dalla stessa amministrazione di Roma Capitale. "Ho letto che la forza di questa delibera è l'aver stravolto il progetto iniziale - ha aggiunto Malagò -. Questo determina una contraddizione assoluta: ammesso e non concesso che non siamo stati mai ricevuti, se il progetto olimpico non andava bene ce lo potevi stravolgere. Avrebbe sistemato tante cose pubbliche e avrebbe prodotto un beneficio per la città".