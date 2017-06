Raiola a casa Milan per Donnarumma

MILANO, 15 GIU - È arrivato il momento della verità per il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. I due agenti del diciottenne portiere, Mino e Vincenzo Raiola, hanno infatti da poco fatto il loro ingresso a Casa Milan, dove é in programma il vertice con l'ad e il ds rossoneri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, considerato decisivo nella trattativa per il rinnovo del contratto fra il club e Donnarumma, in scadenza nel 2018.