Tramezzani firma col Sion,niente Albania

ROMA, 15 GIU - Paolo Tramezzani, indicato come papabile per prendere il posto di Gianni De Biasi come ct della nazionale dell'Albania, è stato invece annunciato oggi come allenatore del Sion per le prossime due stagioni. Il club elvetico lo presenterà ufficialmente il 20 giugno prossimo. Per l'ex collaboratore di De Biasi si tratta di una conferma nel campionato svizzero dopo i buoni risultati ottenuti alla guida del Lugano nella stagione appena conclusa.