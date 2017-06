Barcellona: gioiello cantera va al City

ROMA, 15 GIU - Eric Garcia, la più grande promessa della 'cantera' del Barcellona, lascia La Masia per il Manchester City di Pep Guardiola. Lo scrive oggi il catalano 'Sport', secondo cui il classe 2001 ha deciso di non rinnovare il contratto. A comunicarlo alla società catalana è stato l'agente del giocatore che avrebbe già sottoscritto un contratto triennale per il suo assistito con il Manchester City di Pep Guardiola, per oltre un milione di euro. Nel club catalano, scrive il quotidiano sportivo, questa scelta "è stata ricevuta come un secchio d'acqua fredda", dato che Eric Garcia è da tempo considerato come il più promettente giocatore della cantera blaugrana, destinato quanto prima ad esordire al Camp Nou.