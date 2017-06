Milan: Maroni, Donnarumma deve rinnovare

MILANO, 15 GIU - In attesa del vertice per definire il futuro di Gianluigi Donnarumma, a Casa Milan è in corso una visita di cortesia del governatore della Lombardia Roberto Maroni, che tifa per il rinnovo di contratto del portiere e lancia un endorsement alla nuova proprietà cinese del club. "Donnarumma deve rinnovare, lo dico da milanista, e spero che il Milan torni a essere quello che PierSilvio Berlusconi ci ha fatto vivere per 30 anni" si è augurato Maroni parlando con i giornalisti in attesa davanti alla sede dell'arrivo degli agenti di Donnarumma, Mino e Vincenzo Raiola, previsto verso le 16.