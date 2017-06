Robben "Sto pensando al ritiro"

ROMA, 15 GIU - La prossima potrebbe essere l'ultima stagione da giocatore per Arjen Robben. Ad anticiparlo, in un'intervista alla rivista 'Kicker' è lo stesso 33enne giocatore del Bayern Monaco: "La realtà è che mi sto avvicinando alla fine della mia carriera - spiega l'esterno olandese che ha il contratto in scadenza nel 2018 - Sto sempre più iniziando a pensare a quello che farò dopo". Il rituro potrebbe arrivare quindi alla fine della prossima stagione e il 'quando' dipenderà dalla qualificazione o meno dell'Olanda al prossimo mondiale in Russia. In ogni caso è una scadenza che non lo preoccupa: "Sono molto rilassato. Quello che so è che tornerò in Olanda, a Groeningen. Lì ho ancora forti legami con il club della mia infanzia e penso di poter fare qualcosa, ma prima voglio trascorrere sei mesi lontano dai campi senza far niente".