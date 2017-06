Monaco: Real pronto a follie per Mbappè

ROMA, 15 GIU - Il futuro di Kylian Mbappè potrebbe essere deciso nelle prossime ore. Secondo 'L'Equipe' l'attaccante rivelazione del Monaco incontrerà oggi il suo club per mettere in chiaro il futuro. Sul 18enne francese si è scatenata una vera e propria asta, che sta coinvolgendo tutti i più grandi club europei, rimasti incantati dai numeri che il giovanotto è riuscito a mettere insieme nella sua prima stagione da professionista (26 gol e 14 assist). Sul giocatore c'è soprattutto vivo l'interesse (ricambiato) del Real Madrid. Il contratto di Mbappè scadrà nel giugno 2019 e il Monaco già gli ha fatto sapere di essere pronto a ritoccargli l'ingaggio, allungando la durata del contratto ma il Real non demorde, anche considerando che Cristiano Ronaldo viaggia verso i 32 anni e Morata è in uscita. Secondo i media spagnoli e i blancos sarebbero pronti a mettere sul tavolo 135 milioni, ritoccando all'insù le altre due offerte che aveva inizialmente presentato al club monagasco, una di 100 milioni e l'altra di 115.