Spalletti "Capello-Inter? No a polemiche

MILANO, 15 GIU - "Capello per la panchina dell'Inter? E' il primo giorno che sono qui, non entriamo in queste piccole polemiche. Dobbiamo iniziare a lavorare, poi ci sarà il tempo per qualche confronto e qualche rettifica": lo dice l'allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti, a Premium Sport. Nei giorni scorsi alcuni giornali avevano ipotizzato un arrivo a Milano di Fabio Capello, attuale tecnico dello Jiangsu Suning, nel caso Spalletti riscontrasse troppe difficoltà nel gestire l'Inter.