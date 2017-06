Spalletti,rosa Inter buona base partenza

MILANO, 15 GIU - "Qualche giocatore in più potrà fare la differenza ma non dimentichiamoci che questa squadra ha già dei valori e ha dei giocatori importantissimi nella sua rosa. Quindi, partiamo da una buona base": lo dice il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, in un'intervista a Premium Sport, rispondendo ad una domanda sulla preoccupazione dei tifosi per i ritardi del mercato nerazzurro. "Ho parlato con Zhang in Cina - aggiunge l'allenatore -, ho visto la sua ambizione e la sua passione e questo mi rende tranquillo".