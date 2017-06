Carnevali: Di Francesco? Nessun problema

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "Di Francesco nuovo allenatore della Roma? Non è stata una trattativa complicata: con la società giallorossa abbiamo ottimi rapporti e poi il richiamo della Capitale era davvero per lui molto forte". Lo ha detto il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, durante la cerimonia di consegna dei premi Maestrelli, a Montecatini Terme (Pistoia). Il dg ha quindi parlato anche del probabile sostituto sulla panchina neroverde, Cristian Bucchi. "Il Perugia non ci sta creando difficoltà, ma noi dobbiamo fare le nostre valutazioni prima di decidere. Acerbi? Per il momento nessuno si è fatto avanti".