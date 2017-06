Milan: Evani, da acquisti chiarezza idee

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 14 GIU - "La velocità con cui i rossoneri stanno facendo acquisti denota chiarezza di idee. L'obiettivo è quello di tornare nelle posizioni che competono: è la storia del Milan essere ai vertici. Montella ha già fatto un grande lavoro nella passata stagione, adesso è pronto per il salto di qualità". Lo ha detto, nel corso della consegna dei premi Maestrelli, a Montecatini Terme (Pistoia), il ct della Nazionale Under 20, Chicco Evani, parlando anche della sua ex squadra. E su Donnarumma, che sta discutendo il rinnovo del contratto con il club rossonero: "Non ha bisogno dei miei consigli, è giovane ma già con una buona esperienza. Non penso sia solo una questione di soldi e poi gioca già in un grande club".