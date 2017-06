Allegri, ora stop alla depressione

TORINO, 14 GIU - "Capisco l'amarezza per Cardiff, ma un secondo tempo non può cancellare un'annata straordinaria. In questi 12 giorni ho sentito toni da dramma, grosse depressioni, guardiamo invece il bicchiere mezzo pieno di tre stagioni con altrettanti scudetti e Coppe Italia, due finali di Champions". Così Massimiliano Allegri oggi a Livorno. "Il Real ci ha dominato, è stato più bravo, da questo dobbiamo ripartire, senza fare drammi. Con le cinque inglesi - sottolinea il tecnico della Juventus - la prossima Champions League sarà molto più difficile. Saranno competitors agguerrite, dobbiamo farci trovare pronti. L'obiettivo primario, quello che è nel dna della Juve è lo scudetto, poi c'è la Coppa Italia. Quanto alla Champions, negli ultimi anni ci siamo assestati bene tra le prime 8 e di restarci è il primo obiettivo da perseguire. Allegri ha poi mandato un grosso in 'bocca al lupo' a Spalletti e Di Francesco, i nuovi tecnici di Inter e Roma "con la speranza però che arrivino dietro alla Juve".