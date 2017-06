Vela: Argentario sailing week al via

ROMA, 14 GIU - Scatterà domani, alle 11, la 18/a edizione dell'Argentario sailing week, Panerai classic yachts challenge, organizzata dallo Yacht club S. Stefano, con la maison fiorentina di alta orologeria Officine Panerai. Le regine del mare iscritte sono 46, con una prevalenza di equipaggi stranieri (10): Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Gran Bretagna Usa e Italia. L'evento vale come 2/a tappa del Circuito mediterraneo del Panerai classic yachts challenge. Oggi giornata d'allenamento per tutti gli equipaggi in condizioni meteo di vento fino a 12 nodi, con mare calmo. Favoriti di questa edizione i vincitori 2016: Chinook (1916), con a bordo l'ex capitano della Nazionale italiana di rugby, Andrea Lo Cicero e Franco Zamorani, ex di Azzurra; Linnet (1905), di proprietà di Patrizio Bertelli; Naif di Ivan Gardini; Skylark of 1937 e infine Raindrop. I veterani della manifestazione saranno insidiati da 13 concorrenti di varie classi, fra cui Spartan, Morwenna, Alzavola, White Wings e Circe.