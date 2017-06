Allegri, dopo Cardiff volevo smettere

TORINO, 14 GIU - Dopo la sconfitta di Cardiff in finale di Champions League contro il Real Madrid, Massimiliano Allegri ha pensato anche di chiudere il suo ciclo alla Juventus. Lo ha rivelato lui stesso oggi a Livorno. "Ho dovuto riflettere - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 - guardare dentro di me. E ho deciso di continuare, ho parlato con la società: ci sono tutti i presupposti per fare un'altra grande stagione, anche se sarà molto difficile dopo gli ultimi tre anni".