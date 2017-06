Corini nuovo tecnico del Novara

TORINO, 14 GIU - Ora c'è anche l'ufficialità: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Novara, in Serie B. Lo ha confermato la società sul proprio sito. Il vice di Corini sarà Salvatore Lanna; lo staff è completato da Salvatore Sciuto, preparatore atletico, Alessandro Vitrani, preparatore dei portieri, Massimo Cataldi e dai collaboratori Vincenzo Orlandi e Stefano Olivieri. Il club piemontese, nel messaggio di benvenuto al tecnico titolato "Carisma ed esperienza per il Novara", ricorda che l'allenatore debuttò nella sua carriera in panchina, alla guida del Crotone nel 2010, proprio al "Silvio Piola" di Novara.