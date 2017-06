Diritti tv: Champions,voci'Sky in pole'

MILANO, 14 GIU - Voci di mercato danno Sky in testa per l'aggiudicazione dall'Uefa dei diritti di diffusione delle gare di Champions League nel triennio 2018-2021, mentre sull'aggiudicazione vera e propria non ci sarebbe ancora alcuna ufficialità. E' quanto si apprende da alcune fonti, mentre Sky e Mediaset non commentano. Verrebbe dunque scalzata Mediaset, che si era aggiudicata i diritti sulla Champions per il triennio in corso e risulta aver partecipato anche alla nuova gara.