Monchi, Ruediger? Zero chance che parta

ROMA, 14 GIU - "La Roma non è un supermercato, non ha intenzione di vendere; anzi, vogliamo costruire la miglior squadra possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Poi, ovvio, non esistono squadre che non cedono in assoluto". Così il ds della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. "È vero che per Salah c'è l'interesse di un club inglese - aggiunge poi lo spagnolo facendo riferimento al Liverpool - Ma il prezzo lo fa la Roma e decideremo a seconda delle circostanze. Ruediger? Al momento non ci sono trattative aperte per lui. Anzi, direi che ci sono zero possibilità che lasci la Roma".