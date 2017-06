De Biasi lascia da oggi panchina Albania

ROMA, 14 GIU - Il tecnico italiano Gianni De Biasi lascia da oggi, e dopo sei anni, la panchina della nazionale dell'Albania. Lo ha annunciato lo stesso ct in una dichiarazione sul proprio sito ufficiale. De Biasi aveva già manifestato l'intenzione di non rinnovare, ma ora ha annunciato l'addio a qualificazione in corso, con 4 partite da giocare e la qualificazione molto difficile. L'ultima partita sarà Albania-Italia, il 9 ottobre: "Questa è una pagina della mia esperienza professionale in Albania che mai avrei voluto scrivere. Ho pensato a lungo e desidero comunicarvi che da oggi non sarò più il ct della nostra Nazionale", scrive De Biasi. "Mi fermo qui perché voglio pensare al bene e alla crescita della squadra. Credo di aver esaurito il mio compito".