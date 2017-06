Abbiati torna al Milan come club manager

ROMA, 14 GIU - Christian Abbiati è il nuovo club manager del Milan: lo annuncia la società con un comunicato. L'ex portiere rossonero, 15 anni al Milan, "farà da interfaccia tra la squadra e la società" e "riporterà direttamente al responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo Massimiliano Mirabelli". "Sono molto emozionato - le parole di Abbiati a Milan Tv - Tornare nella mia seconda famiglia è bellissimo. Non pensavo di tornare perché con il cambio di società vedevo tutto un po' diverso, invece mi hanno chiamato ed ho accettato subito". Il suo compito sarà quello di accogliere i nuovi acquisti e riportare alla società eventuali problematiche nello spogliatoio. "Far visitare il Museo del Milan - annuncia Abbiati - come prima cosa è positivo. Alla prima gara a San Siro capiranno ancora di più che cos'è il Milan. Io sarò a Milanello e riferirò eventuali problematiche alla società. Sono felice che sia tornato anche Gattuso. Allenare la Primavera non è facile, quindi gli faccio il mio in bocca al lupo".