Albania: idea Tramezzani dopo De Biasi

TIRANA, 14 GIU - Un altro tecnico italiano potrebbe prendere la guida della panchina della nazionale di calcio albanese dopo le dimissioni di oggi di Gianni De Biasi. Si tratterebbe del suo ex assistente, Palo Tramezzani, attuale allenatore della squadra svizzera del Lugano. A fare il suo nome e' stato il presidente della Federcalcio albanese, Armando Duka, in una conferenza stampa congiunta a Tirana con il tecnico dimissionario. "Tramezzani conosce benissimo la nostra nazionale e potrebbe essere un'alternativa", ha dichiarato Duka, che si e' detto "sorpreso della decisione di De Biasi" il quale oggi ha annunciato il suo immediato addio a qualificazione in corso, con quattro partite ancora da giocare nel Girone G, valide per i Mondiali 2018. "La decisione di interrompere immediatamente non e' stata precedentemente concordata, anzi, volevamo che continuasse. De Biasi e' il miglior allenatore di sempre che l'Albania ha avuto", ha affermato Duka.