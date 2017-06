U21, Tavecchio fissa gli obiettivi

ROMA, 14 GIU - "L'obiettivo minimo è qualificarci in semifinale. La finale è l'obiettivo più importante. Anche le altre squadre hanno fatto progressi e non sarà cosa da poco affrontarle". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, alla vigilia della partenza della nazionale Under 21 per la Polonia, dove il 18 giugno affronterà la Danimarca nell'esordio dell'Europeo di categoria. "Abbiamo fatto delle riforme due anni fa e da lì si parte - ha precisato il numero uno federale dal ritiro degli Azzurrini al centro sportivo 'Bernardini' di Trigoria - È un risultato ottimale per la Federazione vedere questo spirito nei giovani, così attaccati alla maglia azzurra. L'obiettivo più importante è creare un sistema che abbia i colori azzurri al primo posto". A Donnarumma Tavecchio ha poco da dire se non un consiglio: "Non prendere gol... Ci sono tante aspettative perché ogni spedizione ha grandi obiettivi. L'obiettivo già centrato è quello di aver messo a disposizione del mister la squadra migliore", ha conclus.